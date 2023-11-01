Фінляндія конфіскувала логотипи російських компаній

Управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало вст товарні знаки і логотипи, які були зареєстровані в країні компанією АНО "ТВ-Новини".

Нею керує російський телеканал russia Today.

Про це повідомляє Yle.

Такі самі заходи були вжиті і щодо "Сбербанку" і збройового концерну "Калашников".

До власників цих товарних знаків застосовуються економічні санкції ЄС.

Заморожування різних прав інтелектуальної власності не означає, що їхні власники не можуть використовувати товарні знаки, що їм належать. Однак вони більше не можуть розпоряджатися ними.

Також місяць тому Фінляндія заявила, що росія може стати агресивною і непередбачуваною.

А ще в вересні уряд Фінляндії заборонив в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією вслід за країнами Балтії.