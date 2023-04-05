Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Фінляндія навряд чи розмістить на своїй території бойову групу НАТО – Bloomberg

05 квітня 2023, 10:37
Фінляндія навряд чи розмістить на своїй території бойову групу НАТО – Bloomberg
Джерело: ukrinform.ua
Принаймні поки що.

Оскільки Фінляндія офіційно стала членом НАТО, верховний командувач Альянсу тепер може розробляти країну у своїх військових планах, які описують, як захистити членів блоку від нападу. 

Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, принаймні поки що, що НАТО розмістить бойові групи союзників на її території.

Про це зі слів знайомих із ситуацією офіційних осіб повідомляє агентство Bloomberg.

НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії — а нещодавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії — щоб служити "розтяжкою" на випадок нападу росії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватися до розміру бригади, де і коли це буде потрібно.

Агентство пише, що верховне командування Альянсу регулярно проводить оцінку загроз безпеці. У разі потреби командування рекомендуватиме вдатися до розгортання бойової групи на території Фінляндії, але поки що таких планів немає.

"Роками ми розвивали нашу сумісність з НАТО. Попереду ще значна робота, щоб інтегрувати оборону Фінляндії як частину спільної оборони НАТО", – сказав президент Саулі Нііністьо на церемонії вступу у вівторок. "Сили оборони Фінляндії стикаються з новими вимогами та викликами, на які ми повинні відповісти".

Раніше повідомлялось, що країни НАТО намагаються домовитися про збільшення фінансової підтримки для України на тлі відсутності консенсусу щодо питання вступу Києва в Альянс. НАТО не зможе запропонувати Україні членство найближчим часом.

НАТОФінляндія

Останні матеріали

Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Політика
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 09:50
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Політика
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 10:11
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Політика
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 15:22
путін –
Cуспільство
путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 13:58
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Політика
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 09:45
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється