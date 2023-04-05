Фінляндія навряд чи розмістить на своїй території бойову групу НАТО – Bloomberg

Принаймні поки що.

Оскільки Фінляндія офіційно стала членом НАТО, верховний командувач Альянсу тепер може розробляти країну у своїх військових планах, які описують, як захистити членів блоку від нападу.

Але, враховуючи широкі можливості Фінляндії та практику захисту власної території, малоймовірно, принаймні поки що, що НАТО розмістить бойові групи союзників на її території.

Про це зі слів знайомих із ситуацією офіційних осіб повідомляє агентство Bloomberg.

НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії — а нещодавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії — щоб служити "розтяжкою" на випадок нападу росії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватися до розміру бригади, де і коли це буде потрібно.

Агентство пише, що верховне командування Альянсу регулярно проводить оцінку загроз безпеці. У разі потреби командування рекомендуватиме вдатися до розгортання бойової групи на території Фінляндії, але поки що таких планів немає.

"Роками ми розвивали нашу сумісність з НАТО. Попереду ще значна робота, щоб інтегрувати оборону Фінляндії як частину спільної оборони НАТО", – сказав президент Саулі Нііністьо на церемонії вступу у вівторок. "Сили оборони Фінляндії стикаються з новими вимогами та викликами, на які ми повинні відповісти".

Раніше повідомлялось, що країни НАТО намагаються домовитися про збільшення фінансової підтримки для України на тлі відсутності консенсусу щодо питання вступу Києва в Альянс. НАТО не зможе запропонувати Україні членство найближчим часом.