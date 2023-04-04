НАТО не зможе запропонувати Україні членство найближчим часом – Financial Times

Україна офіційно подала заявку на вступ ще минулого року, але Альянс не зробив формальних кроків у відповідь.

Країни НАТО намагаються домовитися про збільшення фінансової підтримки для України на тлі відсутності консенсусу щодо питання вступу Києва в Альянс. НАТО не зможе запропонувати Україні членство найближчим часом.

Про це повідомляє FT.

За словами чотирьох дипломатів, на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у вівторок, 4 квітня, обговорюватиметься питання про подвоєння зобов'язань щодо фонду підтримки для України який наразі становить близько 250 млн євро на рік, до 500 млн євро.

Ці фінансові зобов'язання мають на меті пом'якшити роздратування в Києві через широке небажання Альянсу обговорювати конкретні терміни вступу України.

Міністри також планують обговорити, як розширити роботу з підвищення оперативної сумісності між українською армією і силами НАТО, вдосконалення стандартів і практики українських військових, прискорення переходу від радянських до сучасних технологій НАТО, а також поглиблення політичних зв'язків між Києвом і Альянсом.

Київ офіційно подав заявку на вступ у вересні минулого року, але Альянс не зробив жодних формальних кроків у відповідь.

Комплексний пакет допомоги НАТО для України був створений у 2016 році з метою посилення стійкості і безпеки країни. Після повномасштабного вторгнення росії в лютому минулого року він був використаний для надання Києву продовольства, палива, медикаментів та обладнання для боротьби з безпілотниками. Але офіційні особи НАТО заявляють, що заплановані витрати вже перевищують його бюджет.

Німеччина нещодавно пообіцяла внести до фонду додаткові 40 млн євро, а Нідерланди збільшили свій внесок на 75 млн євро до 100 млн євро. Очікується, що інші країни Альянсу, в тому числі Велика Британія, зроблять свої внески під час засідання НАТО.

Поштовх до розширення фонду з'явився на тлі того, що деякі члени НАТО блокують зусилля східних країн, які намагаються підтримати заявку України на членство в Альянсі. Багато хто з них занепокоєний тим, як це може допомогти тактиці російського президента путіна зобразити війну як конфлікт між москвою і НАТО, або потенційною ескалацією, яка може перекинутися на країни-союзники.

"Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом. Однак ми можемо говорити про більш тісні відносини між НАТО і Україною", - сказав дипломат Альянсу.

"Але у нас великий дефіцит фінансування для цього... І нам потрібно вкласти в це значні кошти", - додав він.

"На саміті НАТО ми хочемо отримати певні результати. Ми не хочемо просто декларацію про політику відкритих дверей", - сказав заступник керівника офісу президента України Андрій Сибіга.

"Ми хочемо отримати щось з конкретними гарантіями. Я маю на увазі тверді гарантії, а не запевнення, не домовленості, не безпекові заходи. І ми очікуємо, що отримаємо відповідь на наш офіційний запит на членство в НАТО", - додав він.

За словами дипломатів, це стимулювало зусилля всередині Альянсу, спрямовані на те, щоб представити посилений пакет підтримки на щорічному саміті лідерів країн НАТО у Вільнюсі в липні. Президент України Володимир Зеленський заявив лідерам країн Альянсу, що візьме участь у саміті, тільки якщо йому запропонують відчутні результати.

Міністри закордонних справ мають обговорити можливі шляхи вступу до Альянсу на додаток до пакету фінансової допомоги для України.