Фінляндія не боїться нападу росії

Влада Фінляндії заявила, що не бачить загрози можливого нападу з боку російських військ.

Про це йдеться на сайті уряду Фінляндії.

"У Фінляндії ми можемо спокійно спати, бо добре підготовлені. Проте усі країни ЄС та НАТО мають бути готовими до всіх можливих сценаріїв”, - заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо під час виступу перед журналістами на прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Він закликав європейських партнерів нарощувати потужності оборонної промисловості та виробництво боєприпасів.

Зокрема для того, щоб і надалі надавати підтримку Україні.

"Ми також маємо збільшити потужності європейської оборонної промисловості та наростити виробництво боєприпасів", - додав прем’єр-міністр.

Орпо сказав, що Європа повинна продовжувати військову підтримку України, та наголосив на терміновій необхідності ухвалення рішення щодо наступного пакета фінансової підтримки для України.

Разом з тим, Фінляндія вже другий місяць тримає закритим кордон з росією.