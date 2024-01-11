Фінляндія щонайменше ще місяць триматиме закритим кордон з росією

Уряд Фінляндії заявив, що східний кордон між Фінляндією та росією залишиться закритим ще щонайменше місяць.

Про це розказала міністерка сільського та лісного господарства Сарі Ессайя в інтерв’ю для Yle.

"Розв'язання проблеми в тому, щоб росія завершила свою гібридну операцію. Але дії РФ призвели до закриття кордону. І росія, виключно росія, у цьому винна", - заявила Ессайя.

Вона також пояснила, що до Різдва Фінляндія збиралася відкрити східний кордон, щоб росіяни мали змогу відвідати рідних на свята.

Крім того, під час інтерв’ю політикиня заявила, що розвивати відносини з росією доцільно лише після зміни російської влади.

"З режимом путіна, який винен у воєнних злочинах, це зробити неможливо", - казала міністерка.

Сарі Ессайя додала, що участь росії у післявоєнній відбудові України має стати однією із умов повернення країни-агресорки у світову політику.

Вона закликала зберігати солідарність з Україною на європейському рівні, зокрема, дати можливість українському зерну поступати на європейський ринок.

Вже більше місця кордон Фінляндії і росії закритий.

Так, в кінці листопада минулого року стало відомо, що Фінляндія закриває весь кордон з росією на 2 тижні.

І з того часу уряд постійно поновлює заборону.