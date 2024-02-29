Фінляндія виступає за ідею направити прибутки від російських активів на зброю Україні

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що прибутки від заморожених російських активів потрібно використати на зброю для України.

Про це повідомляє фінська телерадіомовна компанія Yle.

"російські заморожені активи потрібно використовувати на озброєння України", - заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

З такою ж пропозицією виступила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

На думку фінської міністерки Валтонен, ЄС і США могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею.

G7 та ЄС заморозили близько 300 мільярдів євро російських коштів, оцінна прибутковість яких становить близько трьох мільярдів євро на рік.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів та у довготерміновій перспективі - на відновлення України", - додала Валтонен.

Вона нагадала, що мова йде про досить складне юридичне питання.

"Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти та привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки повинні дотримуватися наших принципів", - вважає фінська міністерка.

Ми також писали, що заморожені російські активи принесли Euroclear €4,4 млрд прибутку.

Днями ж голова Мінфіну США заявила, що необхідно терміново знайти спосіб передати російські активи Україні.