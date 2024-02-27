Необхідно терміново знайти спосіб передати російські активи Україні – голова Мінфіну США

Це була б "вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку росії".

Найбільші країни з розвиненою економікою світу мають знайти спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист України від російського вторгнення та довгострокового відновлення після війни.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє Bloomberg.

"Я вважаю, що існують вагомі міжнародні правові, економічні та моральні підстави для просування вперед", - йдеться у заяві Єллен, підготовленій перед зустріччю фінансових керівників G20 у Сан-Паулу (Бразилія).

За її словами, це була б "вирішальною відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку росії".

"Це ясно б показало, що росія не зможе перемогти, затягуючи війну, і спонукало б її сісти за стіл переговорів і домовитися про справедливий мир з Україною", - додала глава Мінфіну США.

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни "Великої сімки" роздумують над тим, як найкраще використати заморожені російські активи для підтримки України.