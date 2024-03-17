Фінляндія заборонила пускати авто з російськими номерами
Про це інформує фінська митна служба.
"Машина із російськими номерами у Фінляндії відтепер може бути обкладена митом та ПДВ, після чого вона має виїхати за межі ЄС", - повідомили митники.
У відомстві додали, що робитимуть виключення у декількох випадках:
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для студентів денної форми навчання
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людей, які працюють за строковим трудовим договором
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громадян ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають в рф
"Однак власники таких авто мають довести, що легально ввезли автомобіль у Фінляндію до набуття чинності заборони", - зазначили митники.
У росіян було 6 місяців на те, щоб вивезти свої авто із Фінляндії.
Наразі виїзд із Фінляндії через фінсько-російський кордон неможливий, адже пункти пропуску закриті до 14 квітня 2024 року.
Минулого тижня ми також писали, що Литва вперше конфіскувала машину з російськими номерами.
Ще в вересні Литва попередила, що авто з номерами рф мають покинути ЄС протягом півроку.