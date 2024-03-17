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Фінляндія заборонила пускати авто з російськими номерами

17 березня 2024, 11:03
Фінляндія заборонила пускати авто з російськими номерами
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Від сьогодні у Фінляндії більше не можна їздити на автомобілях з номерами з рф без спеціального дозволу.

Про це інформує фінська митна служба.

"Машина із російськими номерами у Фінляндії відтепер може бути обкладена митом та ПДВ, після чого вона має виїхати за межі ЄС", - повідомили митники. 

У відомстві додали, що робитимуть виключення у декількох випадках:

  • для студентів денної форми навчання

  • людей, які працюють за строковим трудовим договором

  • громадян ЄС чи Європейської економічної зони, які постійно проживають в рф

"Однак власники таких авто мають довести, що легально ввезли автомобіль у Фінляндію до набуття чинності заборони", - зазначили митники. 

У росіян було 6 місяців на те, щоб вивезти свої авто із Фінляндії. 

Наразі виїзд із Фінляндії через фінсько-російський кордон неможливий, адже пункти пропуску закриті до 14 квітня 2024 року. 

Минулого тижня ми також писали, що Литва вперше конфіскувала машину з російськими номерами.

Ще в вересні Литва попередила, що авто з номерами рф мають покинути ЄС протягом півроку.

 

ФінляндіяЗАБОРОНАавто рф

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