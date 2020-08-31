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Фінляндія запустила "коронавірусний" додаток для відстеження контактів

Додаток, заснований на технології Bluetooth, не буде розкривати будь-чию особистість іншим користувачам
Він допоможе відстежити невідомі контакти, якщо людина досить довго залишалися неподалік від особи, у якої пізніше був виявлений COVID-19.
Фінляндія запустила "коронавірусний" додаток для відстеження контактів Фото: АFP

Органи охорони здоров'я Фінляндії у понеділок запустили довгоочікуваний мобільний додаток для відстеження контактів для боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Кожен з нас може почати використовувати його, хоча це цілком добровільно... і з повним захистом даних. З допомогою цього додатка ми можемо захистити себе і своїх близьких", - заявила на пресконференції постійний секретар Міністерства соціальних справ і охорони здоров'я Кірсі Варгіла.

Вона повідомила, що додаток, заснований на технології Bluetooth, не буде розкривати будь-чию особистість іншим користувачам. Він допоможе відстежити невідомі контакти, якщо людина досить довго залишалися неподалік від особи, у якої пізніше був виявлений COVID-19.

Варгіла сказала, що в рамках другого етапу розробки програми її буде зроблено сумісною з аналогічними програмами, що використовуються в інших країнах-членах Європейського Союзу.

Додаток було створено приватною фінською компанією-розробником програмного забезпечення Solita після того, як вона виграла відкритий конкурс в червні.

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31 08 2020 16:53
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