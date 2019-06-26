Фірташу у США може отримати більше 80 років ув'язнення з конфіскацією майна

Українському олігарху Дмитру Фірташу, якщо його екстрадують до США, загрожує там понад 80 років в’язниці з конфіскацією майна

Юрист зазначив, що Сполучені Штати можуть змінити обвинувачення, якщо Фірташ погодиться на співпрацю.

“Фірташа звинувачують у відмиванні грошей, у порушенні так званого “закону Ріко” — про організації, що діють під впливом рекету й корупції, а також у намаганні порушити закон про корупцію за кордоном. З технічного боку, це понад 80 років ув’язнення, — це просто базуючись на розрахунках. Плюс, прокурор просить про конфіскацію всіх його активів”, — розповів американський юрист, партнер юридичної фірми Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд, йдеться в "Голос Америки".

“Фірташ добре знайомий з різноманітними фінансовими угодами, в яких залучені топ-політики різних країн, у тому числі України та Росії. Тож можливо, що він має інформацію, яка може зацікавити Сполучені Штати. Тож для нього завжди є можливість співпрацювати й укласти угоду про визнання провини, — де він надасть цю інформацію в обмін на зміну обвинувачень”, - зазначив Берд.

Фірташа звинувачують у змові з метою підкупу чиновників в Індії для видобутку титану, що використовується в реактивних двигунах. Сума ймовірного хабара — 18,5 мільйонів доларів. Федеральна суддя у Чикаго стверджує, що Фірташ планував співпрацювати з американським виробником авіалайнерів "Boeing". Таким чином, схема хабарництва торкається юрисдикції США. Представники "Boeing" підтвердили, що розглядали можливість співпраці з Фірташем. Втім заявили, що угоди з ним не укладали.

У 2014 році Фірташа за вимогою Сполучених Штатів затримали в Австрії. Загалом розгляд про екстрадицію тривав 5 років — 25 червня Верховний суд Австрії відхилив апеляцію і дозволив екстрадувати бізнесмена до Сполучених Штатів. Втім, остаточне рішення має затвердити міністр юстиції Австрії.

Якщо Фірташ постане перед американським судом, то слухання будуть відбуватись у штаті Іллінойс. В разі фінального рішення про екстрадицію українського олігарха можуть доставити в США вже на початку липня.

“Після екстрадиції Фірташ має прибути в суд для слухань, де він повинен буде визнати або заперечити свою провину в різних обвинуваченнях. Процес може початись дуже швидко — протягом декількох днів після прибуття Фірташа до США, тобто вже в липні. Базуючись на попередніх заявах захисту, можемо припустити, що він не визнає своєї провини. Після цього мають призначити додаткові слухання для обрання Фірташеві запобіжного заходу. Дуже малоймовірно, що його залишать на свободі. Скоріш за все, прокурори вимагатимуть арешту. Вони наполягатимуть, що Фірташ — іноземний громадянин, і може втекти від правосуддя”, - вважає Берд.

За його словами, загалом, увесь процес може тривати роками.

“Якщо ви поглянете на випадок Лазаренка, пройшли роки, поки його справа перейшла від початкової стадії до вироку суду. Але все може бути і швидше — залежить, який захист оберуть адвокати Фірташа”, - зазначив юрист.

Захист Дмитра Фірташа заперечує усі виснуті йому звинувачення.

Cеред адвокатів Фірташа є Ден Вебб з чиказької фірми Winston & Strawn, якого вважають одним з найкращих американських юристів. Так, The Wall Stret Journal назвав його одним з найбільш високооплачуваних американських адвокатів. А Business Insider зарахував його до списку “11 адвокатів, яких ви не захочете побачити по протилежний бік”.

Напередодні Верховний суд Австрії відхилив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа на рішення судів попередніх інстанцій про його екстрадицію до США. Остаточне рішення щодо екстрадиції олігарха має ухвалити міністр юстиції країни.

Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу наклав арешт на два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу за позовом російського державного "ВТБ" банку.

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