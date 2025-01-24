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Фіцо заявив про "масовану кібератаку" і поклав відповідальність за неї на Україну

24 січня 2025, 20:13
Фіцо заявив про
Фото: news.yahoo.com
Насправді ж мова йде про фішинг - спробу шахрайським шляхом отримати конфіденційну інформацію.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, що національна страхова компанія країни зазнала "масованої кібератаки" та без доказів додав, що до неї причетна Україна.

Про це передає Dennik N.

В пʼятницю, 24 січня, на пресконференції Фіцо заявив про кібератаку, яка почалася опівдні і мала на меті спробу отримати "конфіденційну інформацію про діагнози".

"В разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини і години", – сказав той. 

Премʼєр назвав кібератаку "частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі", та заявив про відповідальність України за неї.

За його словами, ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації.

Видання пище, що мова йде не про кібератаку проти національної страхової компанії Словаччини, а про фішинг, тобто спробу шахрайським шляхом отримати конфіденційну інформацію.

Раніше Фіцо відкинув членство України в НАТО і пригрозив вето на допомогу ЄС.

 

УкраїнаРоберт Фіцокібератака

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