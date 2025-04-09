Фондові ринки Азії падають після введення США 104% тарифів для Китаю

Проте британський фунт зростає тоді, як долар і далі падає.

Азіатські фондові ринки "падають" після того, як набули чинності високі тарифи адміністрації Дональда Трампа були введені 2 квітня.

Про це інформує The Telegraph.

Токійський індекс Nikkei упав на 3,9% після того, як Японія була обкладена митом у розмірі 24% на весь експорт до США.

В той же час, гонконгський індекс Hang Seng впав на 4,3% після того, як Трамп запровадив 104% мита на китайські товари. Ще пізніше він трохи відновив частину своїх збитків, переживши на початку цього тижня найгірший день з 1997 року.

Вчора індекс найбільших американських компаній S&P 500 втратив 4% після того, як надії на тарифну угоду між США та Китаєм були розвіяні. Індекс FTSE 250 з середньою капіталізацією впав на 2%.

Інвестори також відвернулися від долара і казначейських облігацій США, а це стає тривожним сигналом для адміністрації Трампа на тлі занепокоєння щодо американської економіки.

А от британський фунт зріс на 0,5% проти американської валюти до $1,283, а євро - на 0,8% до $1,104 тоді, як долар впав на 0,6% по відношенню до єни.

Дохідність 10-річних облігацій США - орієнтир вартості запозичень федерального уряду - цього тижня зросла на 41 базисний пункт на тлі занепокоєння щодо майбутнього статусу США як безпечної держави для інвесторів.

Раніше Трамп заявив, що США отримують $2 млрд щодня завдяки новим митам.