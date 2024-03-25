Франція оголосила найвищий рівень небезпеки після нападу в москві

В Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони і національної безпеки через напад у москві та оголосив у країні надзвичайну ситуацію.

Про це прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь написав в соцмережі X (Twitter).

Найвищий рівень небезпеки нападу це надзвичайна ситуація з огляду на те, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в столиці росії.

В Парижі вважають, що над Францією нависла загроза.

Ми повідомляли, що "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ.

Нагадаємо, що ввечері п’ятниці під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.