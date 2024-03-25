Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція оголосила найвищий рівень небезпеки після нападу в москві

25 березня 2024, 09:07
Франція оголосила найвищий рівень небезпеки після нападу в москві
Фото: з вільного доступу
В Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду оборони і національної безпеки через напад у москві та оголосив у країні надзвичайну ситуацію.

Про це прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь написав в соцмережі X (Twitter).

Найвищий рівень небезпеки нападу це надзвичайна ситуація з огляду на те, що "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад в столиці росії. 

В Парижі вважають, що над Францією нависла загроза.

Ми повідомляли, що "Ісламська держава" підтвердила, що це її бойовики атакували московський ТРЦ

Нагадаємо, що ввечері п’ятниці під москвою стрілянина і вибухи в ТРЦ: є загиблі та масштабна пожежа.

 

терактФранціяМоскванайвищий рівень небезпеки

Останні матеріали

росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Троянські академіки в західних університетах. Чому росія обирає їх джерелом для таємних операцій – Крістіан Вассіль
Переклад iPress – 21 березня 2024, 12:19
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
Технології
Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 роках
21 березня 2024, 09:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється