Франція передасть прокуратурі затриманий танкер тіньового флоту рф

Судно Deliver перебуває під санкціями ЄС, України, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії.

У Франції перехоплений 23 червня танкер тіньового флоту рф Deliver передадуть прокуратурі Марселя.

Про це повідомила морська префектура Середземномор’я.

Судно у супроводі ВМС Франції прибуло до затоки Фос, де його поставлять на якір і передадуть прокуратурі. Навколо танкера встановили зону заборони для плавання (500 м) та польоту (майже 3 км) – це потрібно для розслідування.

За даними ГУР, судно Deliver перебуває під санкціями ЄС, України, Швейцарії, Великої Британії, Австралії, Канади та Нової Зеландії. Танкер ходить під прапором Камеруну і з 2024 року в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ переважно до Китаю та Індії.

Нагадаємо, Франція не вперше перехоплює танкери російського тіньового флоту. 20 березня ВМС країни затримали танкер Deyna, який прямував з Мурманська під прапором Мозамбіку, однак через місяць його відпустили. 31 травня в Атлантичному океані Франція також затримала судно Tagor, що перевозило нафтопродукти з російських портів до третіх країн.