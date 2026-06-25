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Франція затримала підсанкційний танкер тіньового флоту рф біля берегів Сицилії

25 червня 2026, 13:24
Франція затримала підсанкційний танкер тіньового флоту рф біля берегів Сицилії
Фото: ООС
Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver.

Французькі військові затримали підсанкційний танкер тіньового флоту росії у Середземному морі біля берегів Сицилії.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

У вівторок Військово-морські сили Франції затримали нафтовий танкер Deliver, що належить до тіньового флоту рф. Згідно з даними MarineTraffic, судно йшло під прапором Камеруну і прямувало з російського порту Приморська до Сінгапуру.

Макрон зазначив, що Франція захопила танкер за кілька днів після того, як подібну операцію провела Велика Британія, затримавши судно SMYRTOS, що свідчить про рішучість європейців. "Ми не дозволимо тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати російські військові дії. Європа рішуча. Вона докладе всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для росії та забезпечити досягнення міцного й тривалого миру в Україні", – заявив президент Франції.

Нагадаємо, 31 травня Франція затримала російський нафтовий танкер Tagor в Атлантичному океані – це стало четвертим випадком перехоплення країною суден тіньового флоту рф. Попередні три танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.

Франціясанкціі проти росіїТіньовий флот рф

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