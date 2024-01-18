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Франція підпише з Україною таку ж безпекову угоду, як Британія – Макрон

18 січня 2024, 08:21
Франція підпише з Україною таку ж безпекову угоду, як Британія – Макрон
Фото: з вільного доступу
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа у цьому році має виробити такий порядок денний, який гарантуватиме, що росія не переможе у війні, а двосторонні безпекові угоди України з країнами НАТО, разом із західною допомогою, допоможуть тиснути на путіна.

Про це Макрон розповів на Давоському економічному форумі в Швейцарії, передає Укрінформ

"Що є корисним та водночас є певним тиском на президента путіна, так це всі двосторонні гарантії безпеки, які ми надаємо, плюс зусилля з допомоги, яких ми докладаємо, це те, що допоможе Україні", - сказав французький президент. 

Він вважає, між Україною та країнами - членами НАТО є сильна координація. 

"Ось чому ми запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, які б забезпечували безпеку і не залежали б від вступу до НАТО. Прем'єр-міністр Сунак вже здійснив поїздку кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо роботу над такою ж угодою з Україною", - додав Макрон. 

Він також розказав про виклики, які постали перед Європою і Францією зокрема. 

На його думку, 2024 рік буде ключовим для європейців, які повинні відновити зусилля, незалежно від того, що станеться у США. 

Європі необхідно зберегти єдність та не піддатися розколу, а також «спробувати виробити ефективний порядок денний, який гарантуватиме, що росія не може і не повинна перемогти в Україні, тому що на кону стоїть не лише Україна, а наші цінності, а також наша колективна безпека в Європі, на Кавказі, в усьому регіоні», наголосив Макрон. Ще однією необхідністю для Європи цього року буде здатність знайти мирне рішення на Близькому Сході. 

"Ми бачимо це не тільки з точки зору безпеки, але й з точки зору перспективи світової торгівлі", - підсумував Макрон. 

Президент Франції також анонсував свій візит до України в лютому і намір підписати двосторонню безпекову угоду. Він також пообіцяв передати ЗСУ десятки далекобійних ракет SCALP.

 
ДавосМакрон

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