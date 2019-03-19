Франція: уряд заборонятиме протести "жовтих жилетів" у центрі Парижа

Через випадки насильства під час останніх протестів у відставку був змушений піти керівник поліції Парижа Мішель Дельпує

Французька влада заборонятиме акції на Єлисейських полях у Парижі і в деяких інших районах міста після того, як минулими вихідними там мали місце заворушення та акти вандалізму.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, інформує "Українська правда" з посиланням на DW.

"З наступної суботи і кожного разу, коли це буде необхідно, ми заборонятимемо демонстрації від імені "жовтих жилетів" в районах, що найбільше постраждали, як тільки дізнаємося, що там будуть присутні екстремісти із намірами вчиняти насильство", - підкреслив прем'єр.

Зазначається, що через випадки насильства під час останніх протестів у відставку був змушений піти керівник поліції Парижа Мішель Дельпує.

За словами Едуара Філіппа, французький президент Еммануель Макрон 20 березня призначить новим шефом поліції Парижа префекта департаменту Жиронда Дідьє Лаллеманта.

Нагадаємо, що під час протестів "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі 16 березня близько 80 магазинів і офісів були розграбовані.