Французькі вчені дослідили, що стародавній Марс населяли різні підземні мікроби

Стародавній Марс, імовірно, кишів різними підземними мікробами. Тоді планету вкривав шар бруду завтовшки в кілька десятків сантиметрів, який міг захищати живі організми від радіації.

Про це йдеться в дослідженні французьких учених, пише The Associated Press.

Команда науковців використала моделі клімату та рельєфу для оцінки марсіанської кори близько 4 мільярдів років тому — вважається, що тоді Червона планета була заповнена водою і там могли бути живі організми.

Учені припустили, що мікроби, які поглинають водень і виробляють метан, могли тоді жити безпосередньо під шаром бруду. На думку вчених, на будь-якій частині Марсу, де не було льоду, могли бути такі ж організми, як і на ранній Землі.

Імовірно, вологий і теплий клімат стародавнього Марсу міг опинитися під загрозою через те, що з розрідженої атмосфери, багатої на вуглекислий газ, було висмоктано забагато водню. Коли температура впала майже на 200 градусів, будь-які організми на поверхні або поблизу неї, імовірно, закопалися глибше, намагаючись вижити.

Крім цього, науковці вважають, що якби така велика кількість мікробів справді існувала, то через активне поглинання водню вони могли спричинити на Марсі льодовиковий період і загинути.