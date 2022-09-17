Марсохід Perseverance знайшов можливі сліди життя у дельті стародавньої річки

Марсохід Perseverance зібрав кілька зразків породи Червоної планети, які містять сліди органіки.

Як повідомляє Science alert, ці зразки були знайдені у дельті стародавньої річки. Надалі їх планують доставити Землю для детального аналізу.

"Зразки, які ми виявили у дельті [річки – ред.], містять найбільшу концентрацію органіки, яку ми спостерігали за час місії. І, звичайно, органічні сполуки є основою життя, тому цікаво, що у нас є породи, які були сформовані у придатному для життя середовищі в озері та несуть у собі органіку", - заявив вчений проєкту Кен Фарлі.

У дельті річки, яка в минулому, як вважається, була великим озером, марсохід зібрав чотири зразки. Загалом він уже зібрав 12 зразків порід Червоної планети.

Дельта річки, яка утворилася близько 3,5 мільярда років тому, знаходиться в місці посадки Perseverance, кратері Єзеро. В даний час марсохід досліджує осадові породи, що утворилися тут, коли частинки різних розмірів осідали колись водному середовищі.

Під час своєї першої наукової кампанії ровер виявив вулканічну породу, що утворилася глибоко під землею з магми або під час вулканічної активності на поверхні.

Тепер, у другу кампанію, марсохід вивчає дельту, де виявив органічні сполуки. Органіку на Марсі виявляли і раніше, причому сам Perseverance і Curiosity. Але останнє відкриття важливе, оскільки органічні сполуки виявили в районі, в якому в минулому поклади та сіль відкладалися в озері в умовах, у яких потенційно могло існувати життя.

За словами Фарлі, вчені виявили піщаник, який містить фрагменти гірських порід, що утворилися далеко від кратера Єзеро. Крім того, було знайдено аргіліт, який містить органічні сполуки.

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