Французьким сім'ям, які приймають українських біженців, держава виплачуватиме 150 євро на місяць

Уряд Франції фінансово допомагатиме своїм громадянам, які приймають у себе біженців з України. Щомісяця їм виплачуватимуть €150.

Про це пише Le Figaro.

Міністр-делегат уряду Франції з питань міст і житлобудування Олівʼє Кляйн заявив, що підтримка охопить від 5 до 12 тисяч сімей. Допомога охоплюватиме період із 1 квітня по 31 грудня 2022 року та виплачуватиметься за умови, якщо біженці перебуватимуть у сімʼях не менш ніж 90 днів.

"Цей винятковий фінансовий захід дозволяє підтримати вилив спонтанної щедрості, який спостерігався від моменту, коли в Україні вибухнула війна, та є основною ланкою в управлінні кризою і прийомі переміщених осіб", — наголосив Кляйн.

Франція прийняла понад 100 тисяч українців, які тікали від війни.