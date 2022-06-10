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Французьким сім'ям, які приймають українських біженців, держава виплачуватиме 150 євро на місяць

Уряд Франції фінансово допомагатиме своїм громадянам, які приймають у себе біженців з України. Щомісяця їм виплачуватимуть €150.
Французьким сім Фото: з вільного доступу
Про це пише Le Figaro.
 
Міністр-делегат уряду Франції з питань міст і житлобудування Олівʼє Кляйн заявив, що підтримка охопить від 5 до 12 тисяч сімей. Допомога охоплюватиме період із 1 квітня по 31 грудня 2022 року та виплачуватиметься за умови, якщо біженці перебуватимуть у сімʼях не менш ніж 90 днів.
 
"Цей винятковий фінансовий захід дозволяє підтримати вилив спонтанної щедрості, який спостерігався від моменту, коли в Україні вибухнула війна, та є основною ланкою в управлінні кризою і прийомі переміщених осіб", — наголосив Кляйн.
 
Франція прийняла понад 100 тисяч українців, які тікали від війни.
 
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06 10 2022 18:14
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