Лекс Фрідман розкритикував Зеленського за жорсткі слова про путіна в інтерв'ю

Блогер тепер хоче поговорити з путіним.

Американський блогер подкастер Лекс Фрідман, випустив нове відео, де заявив, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю з ним не скористався можливістю дати сигнал про готовність до мирних переговорів. Замість цього Зеленський вирішив “говорити дуже грубі слова на адресу владіміра путіна”, йдеться у відео, яке Фрідман оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Я дав президенту [Зеленському] всі шанси подати сигнал про готовність до переговорів, знаючи, що і Трамп, і путін будуть прослуховувати цю розмову. Я не думаю, що він ним скористався", – сказав блогер.

За словами Фрідмана, висловлювання Зеленського в адресу путін “цілком зрозумілі, але не є безпосередньо продуктивним для переговорів”.

"..Але це розмова зі світовим лідером, який говорить про іншого світового лідера під час історичної можливості для миру. Грубі слова неповаги, хоч і мають силу, але можуть зашкодити переговорам", – каже подкастер.

Лекс Фрідман вважає, що миротворчість у цій “ситуації вимагає компромісу, щоб уникнути подальших смертей і страждань”, та вважає, що для цього “потрібно ставитися до іншого лідера з такою ж серйозністю, з якою ви очікуєте, що він буде ставитися до вас”.

"Я, мабуть, візьму інтерв'ю у владіміра путіна в росії, в кремлі. Я розумію ризики і приймаю їх. Ризики для мене неважливі. Я просто хочу зробити свій скромний вклад у спробу досягти миру", – наголосив Фрідман.

Нагадаємо, що американський подкастер Лекс Фрідман в інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським показав некоректну карту бойових дійв Україні. На відео показали повністю окупованими Крим і чотири області України, що не є правдою.