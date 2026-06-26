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FT: Binance припиняє обслуговування користувачів в Євросоюзі

26 червня 2026, 14:04
FT: Binance припиняє обслуговування користувачів в Євросоюзі
В компанії заявляють про тимчасове припинення надання послуг через відсутність ліцензії.

Криптовалютна біржа Binance з наступного тижня тимчасово припинить надавати послуги клієнтам у Європейському Союзі, оскільки не встигла отримати ліцензію, передбачену новими правилами ЄС.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Із 1 липня всі криптовалютні компанії, що працюють на території ЄС, повинні мати ліцензію відповідно до Регламенту про ринки криптоактивів. За відсутності такого дозволу їм загрожують санкції та штрафи.

За даними видання, минулого тижня Греція відхилила заявку Binance на отримання ліцензії, яка дозволила б працювати на всій території Євросоюзу. Тепер компанія планує подати нову заявку у Франції, однак отримати дозвіл до 1 липня вже не встигне.

Клієнти Binance у Польщі, Італії, Іспанії та Франції вже отримали повідомлення про майбутні зміни. Водночас у компанії наголосили, що не закликають користувачів терміново виводити кошти.

"Активи користувачів залишаються надійними та безпечними", – заявили в Binance.

У компанії також зазначили, що Європа залишається одним із ключових ринків, а отримати ліцензію MiCA вона розраховує найближчими місяцями.

За інформацією джерел FT, грецький регулятор відхилив заявку Binance через низку зауважень, зокрема щодо заходів із протидії відмиванню коштів та перевірки колишнього генерального директора біржі Чанпена Чжао.

 
ЄвросоюзBinance

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