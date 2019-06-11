БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМережа супермаркетів "Велика Кишеня" спільно з "Visa" і "ПриватБанк" запустили технологію оплати обличчям на касах самообслуговування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Функція оплати обличчям стала доступна в київських супермаркетах
"96% українців від 18 до 23 років готові використовувати біометричні дані для здійснення оплати. На першому місці відбиток пальця, на другому - сітківка ока, а на третьому - обличчя "
24 Канал
За даними "Visa", 30% молодих українців вже готові оплачувати покупки за допомогою обличчя. Раніше Kasta спільно з "ПриватБанк" вже запустила в Україні інноваційний сервіс оплати покупок Kasta ID:
"96% українців від 18 до 23 років готові використовувати біометричні дані для здійснення оплати. На першому місці відбиток пальця, на другому - сітківка ока, а на третьому - обличчя ", - регіональний менеджер компанії Visa в Україні Світлана Чирва, передає AIN.UA
FacePay24
Раніше "ПриватБанк" запустив технологію оплати по обличчю FacePay24. Вона була доступна в трьох магазинах мережі Hop Hey і одному магазині "АТБ" в Дніпрі. Нині оплата обличчям стала доступна в Києві в супермаркетах мережі "Велика Кишеня" і "Велмарт".
Як оплатити обличчям за допомогою "Приват24"
Незважаючи на те, що в додатку на даний момент не вказані магазини "Велика Кишеня" або "Велмарт", а в інструкції сказано про каси саме з планшетом, оплата в одному з двох магазинів зазначеної мережі пройшла успішно.
Установка і настройка FacePay24
- Завантажити новий Privat24;
- В налаштуваннях профілю включити функцію FacePay24;
- Зробити три Селфі;
- Вибрати карту Visa;
- Зберегти настройки.
Оплата в супермаркеті
Для цього підійдуть каси самообслуговування. Щоб провести оплату особою потрібно:
- Відсканувати товар;
- У стандартному вікні оплати вибрати пункт FacePay24;
- Кілька секунд подивитися в камеру, розташовану над монітором;
- Отримати чек.
Незабаром, оплата товарів за допомогою "Visa" і "ПриватБанк" буде доступна і в інших магазинах мережі "Велика Кишеня" / "Велмарт".
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