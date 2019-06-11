Функція оплати обличчям стала доступна в київських супермаркетах

"96% українців від 18 до 23 років готові використовувати біометричні дані для здійснення оплати. На першому місці відбиток пальця, на другому - сітківка ока, а на третьому - обличчя "

Мережа супермаркетів "Велика Кишеня" спільно з "Visa" і "ПриватБанк" запустили технологію оплати обличчям на касах самообслуговування.

За даними "Visa", 30% молодих українців вже готові оплачувати покупки за допомогою обличчя. Раніше Kasta спільно з "ПриватБанк" вже запустила в Україні інноваційний сервіс оплати покупок Kasta ID:

"96% українців від 18 до 23 років готові використовувати біометричні дані для здійснення оплати. На першому місці відбиток пальця, на другому - сітківка ока, а на третьому - обличчя ", - регіональний менеджер компанії Visa в Україні Світлана Чирва, передає AIN.UA

FacePay24

Раніше "ПриватБанк" запустив технологію оплати по обличчю FacePay24. Вона була доступна в трьох магазинах мережі Hop Hey і одному магазині "АТБ" в Дніпрі. Нині оплата обличчям стала доступна в Києві в супермаркетах мережі "Велика Кишеня" і "Велмарт".

Як оплатити обличчям за допомогою "Приват24" Незважаючи на те, що в додатку на даний момент не вказані магазини "Велика Кишеня" або "Велмарт", а в інструкції сказано про каси саме з планшетом, оплата в одному з двох магазинів зазначеної мережі пройшла успішно.

Установка і настройка FacePay24

Завантажити новий Privat24;

В налаштуваннях профілю включити функцію FacePay24;

Зробити три Селфі;

Вибрати карту Visa;

Зберегти настройки.

Оплата в супермаркеті

Для цього підійдуть каси самообслуговування. Щоб провести оплату особою потрібно:

Відсканувати товар;

У стандартному вікні оплати вибрати пункт FacePay24;

Кілька секунд подивитися в камеру, розташовану над монітором;

Отримати чек.

Незабаром, оплата товарів за допомогою "Visa" і "ПриватБанк" буде доступна і в інших магазинах мережі "Велика Кишеня" / "Велмарт".