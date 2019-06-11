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Функція оплати обличчям стала доступна в київських супермаркетах

"96% українців від 18 до 23 років готові використовувати біометричні дані для здійснення оплати. На першому місці відбиток пальця, на другому - сітківка ока, а на третьому - обличчя "
Мережа супермаркетів "Велика Кишеня" спільно з "Visa" і "ПриватБанк" запустили технологію оплати обличчям на касах самообслуговування.
Функція оплати обличчям стала доступна в київських супермаркетах 24 Канал

За даними "Visa", 30% молодих українців вже готові оплачувати покупки за допомогою обличчя. Раніше Kasta спільно з "ПриватБанк" вже запустила в Україні інноваційний сервіс оплати покупок Kasta ID:

"96% українців від 18 до 23 років готові використовувати біометричні дані для здійснення оплати. На першому місці відбиток пальця, на другому - сітківка ока, а на третьому - обличчя ", - регіональний менеджер компанії Visa в Україні Світлана Чирва, передає AIN.UA
 
FacePay24
 
Раніше "ПриватБанк" запустив технологію оплати по обличчю FacePay24. Вона була доступна в трьох магазинах мережі Hop Hey і одному магазині "АТБ" в Дніпрі. Нині оплата обличчям стала доступна в Києві в супермаркетах мережі "Велика Кишеня" і "Велмарт".
Як оплатити обличчям за допомогою "Приват24"
 
Незважаючи на те, що в додатку на даний момент не вказані магазини "Велика Кишеня" або "Велмарт", а в інструкції сказано про каси саме з планшетом, оплата в одному з двох магазинів зазначеної мережі пройшла успішно.
Установка і настройка FacePay24
 
  • Завантажити новий Privat24;
  • В налаштуваннях профілю включити функцію FacePay24;
  • Зробити три Селфі;
  • Вибрати карту Visa;
  • Зберегти настройки.

 

Оплата в супермаркеті

Для цього підійдуть каси самообслуговування. Щоб провести оплату особою потрібно:
 
  • Відсканувати товар;
  • У стандартному вікні оплати вибрати пункт FacePay24;
  • Кілька секунд подивитися в камеру, розташовану над монітором;
  • Отримати чек.
 
Незабаром, оплата товарів за допомогою "Visa" і "ПриватБанк" буде доступна і в інших магазинах мережі "Велика Кишеня" / "Велмарт".
 
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06 11 2019 12:00
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