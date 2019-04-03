G7 і Світовий банк: Україна має відновити відповідальність за незаконне збагачення
Відповідну заяву розміщено у Twitter французького головування y групі послів G7 у Києві в понеділок, 4 березня, повідомляє "Європейська правда".
У заяві стверджується, що нещодавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному кодексі є "значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні".
"Це послабило вплив усієї антикорупційної архітектури, включно з Вищим антикорупційним судом, який незабаром має бути створений і, як очікувалося, мав винести рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення, а також вплинуло на спроможність НАБУ розслідувати корупцію у вищих ешелонах влади", - йдеться у заяві.
Країни G7 та Світовий банк підкреслюють, що поточні розслідування за незаконне збагачення давали надію на притягнення до відповідальності тих, хто скористався службовим становищем для особистого збагачення.
Вони зазначають, що практика кримінального покарання за незаконне збагачення діє у багатьох країнах світу. "Суди у всьому світі визнали, що покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією", - мовиться у заяві.
"G7 та Світовий банк закликають українську владу активізувати свої зусилля для забезпечення ефективності антикорупційних правових інститутів, включно з відновленням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення відповідно до принципів ООН, ОЕСР та ЄСПЛ, а також знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу цією постановою", - наголошується у заяві.
Нагадаємо, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення.
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