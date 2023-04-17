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G7 має показати путіну, що він не досягне своїх цілей – МЗС Німеччини

17 квітня 2023, 08:18
G7 має показати путіну, що він не досягне своїх цілей – МЗС Німеччини
Фото: РБК-Україна
Країни G7 повинні переконати російського диктатора володимира путіна, що він не досягне своїх цілей.

Також "Сімка" має продемонструвати, що єдина в підтримці України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, передає Укрінформ.

"Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу" - сказала Бербок.

І додала, що наразі йдеться про те, аби показати путіну рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому.

"Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції" - додала німецький міністр.

Бербок відмітила, що під час зустрічі в Японії представники G7 підтвердять та посилять свої зобов'язання.

За її словами, Японія перебрала на себе естафету головування в G7 від Німеччини і подякувала Токіо за те, що на Японію партнери можуть покластися на 100 відсотків.

Загалом ця група найбільш розвинених демократичних держав є успішною, за оцінкою Бербок, в протистоянні з автократичними силами, коли її партнери та друзі в усьому світі мають довіру до G7.

Міністр підкреслила, що треба уникати того, що єдність серед "Сімки" не сприймалася іншими як намагання нав’язати свої обмеження або посилити розрив.

Вона нагадала, що в G7 працюють над рішеннями боргових криз багатьох країн, наполегливо намагаються не допустити глобального голоду, борються з найбільшим безпековим ризиком століття – кліматичною кризою.

БербокG7

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