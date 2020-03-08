Гандболісти "Мотора" вирушили на збір до Німеччини

Чемпіони України з гандболу вирушили на передсезонний тренувальний збір до Німеччини.

"Мотор" проведе вісім днів У містечку Голленштедт поблизу Гамбурга. Там українські гандболісти проведуть три товариські матчі з командами Бундесліги, повідомляє пресслужба запорізької команди, зазначає "Укрінформ".

На збір поїхали 23 гандболісти. Залишився вдома лише голкіпер Геннадій Комок, який проходить реабілітацію після операції. Команда повернеться в Україну 11 серпня.

"Збір у Німеччині - це перемкнення в гандбольне русло. Ми вже награватимемо наші нові напрацювання, - розповів головний тренер "Мотора" литовець Гінтарас Савукінас. - Хоча до першого матчу Ліги чемпіонів у нас ще є час, він дуже швидко тане, і використовувати його треба з максимальною користю для команди. Треба перевірити зіграність, взаємодію новачків та "дідів". Перед початком сезону важливо зрозуміти, хто є хто і на кого можна розраховувати".

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