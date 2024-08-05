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ПОЛІТИКА

Гарріс може представити свого висуванця на посаду віцепрезидента вже завтра – CNN

05 серпня 2024, 15:49
Гарріс може представити свого висуванця на посаду віцепрезидента вже завтра – CNN
з вільних джерел
Надзвичайна кампанія за і проти кандидатів розгорнулася по всьому спектру Демократичної партії.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс має намір вперше з'явитися на публіці разом зі своїм кандидатом від Демократичної партії у вівторок ввечері у Філадельфії і сподівається тримати свій вибір у таємниці "якомога ближче до цього часу".

Про це повідомляє CNN.

"У неділю після робочих вихідних у резиденції Гарріс у Військово-морській обсерваторії у Вашингтоні завершився бурхливий пошук кандидата у віце-президенти, який тривав останні години. Вона провела інтерв'ю з трьома фінальними претендентами - губернатором Міннесоти Тімом Волзом, губернатором Пенсильванії Джошем Шапіро і сенатором від Арізони Марком Келлі - і три дні поспіль зважувала свій вибір з радниками поза увагою громадськості. Надзвичайна кампанія за і проти кандидатів розгорнулася по всьому спектру Демократичної партії", – йдеться у матеріалі

Пізно ввечері в неділю не було зрозуміло, чи прийняла Гарріс остаточне рішення, кажуть люди, знайомі з процесом пошуку, оскільки її кампанія мала намір офіційно оголосити про свій вибір через онлайн-звернення до прихильників перед мітингом у Філадельфії.

"Я хочу, щоб ви першими дізналися, кого я обираю на посаду віце-президента. Додайте своє ім'я до цього ексклюзивного списку прихильників, які будуть повідомлені негайно, як тільки з'являться новини" – написала Гарріс в передвиборчому електронному листі до своїх прихильників минулого тижня.

Камала ГаррісВибори в США

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