Гарвард і Трамп відновили переговори, аби покласти край запеклій суперечці

З'явилися перші деталі переговорів.

Гарвардський університет і глава Білого дому Дональд Трамп відновили переговори, які можуть покласти край тривалому судовому спору.

Трампа зазначив, що сторони вже близькі до можливого врегулювання конфлікту, пише The New York Times.

Після приходу Трампа на посаду президента США між Гарвардським університетом і адміністрацією Трампа стався конфлікт.

президент США звинуватив ВНК у дискримінації, недостатній різноманітності думок і небажанні реформувати систему прийому студентів.

Після цього уряд скоротив мільярди доларів фінансування, ініціював розслідування і почав обмежувати в’їзд міжнародних студентів.

А далі пішли судові баталі і після іклькох тижнів представники університету цього тижня зустрілися з чиновниками Білого дому. На зустрічі Гарвард показав зусилля, спрямовані на боротьбу з антисемітизмом, забезпечення різноманіття думок і змін у прийомній політиці, а Білий дім озвучив свої очікування та згодом направив офіційного листа з умовами врегулювання.

Головна вимога - впровадження заснованої на заслугах системи прийому і найму, зменшення впливу професорського складу та припинення програм, пов’язаних із темами інклюзивності.

Гарвардський університет пообіцяв надати звіти про дотримання нових правил до 2028 року.

На тлі тиску джереа кажуть, що Гарвард не готовий поступатися основними принципами свободи слова та академічної незалежності.

Крім того, Трамп сказав, що угода може бути укладена вже незабаром, експерти сумніваються, що це станеться так швидко.

Університет і далі стикається з фінансовим та адміністративним тиском, і навіть у разі перемоги в судах, ризикує втратити підтримку уряду до 2029 року.

Гарвард може скористатися прикладом Колумбійського університету, який погодився на поступки, щоб відновити фінансування, проте будь-яка угода зараз буде сприйматися як результат тривалої боротьби, а не капітуляція.

В кінці травня Гарвард виграв суд у адміністрації Трампа.

А тижнем раніше адміністрація Трампа анулювала право Гарварду приймати іноземних студентів.