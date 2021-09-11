ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайська компанія Geely у понеділок, 8 листопада, представила нову електричну напіввантажівку Homtruck, яка буде конкурувати з Tesla Semi Ілона Маска.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Geely представила електровантажівку - конкурента Tesla
Homtruck випускатиметься з різними варіантами живлення серед яких - метаноловий гібрид та чисто електричний
Фото: Geely
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Зазначається, що група комерційних автомобілів Geely, Farizon Auto, планує випустити Homtruck у 2024-му році та націлюється на продажі на міжнародних ринках Європи, Кореї, Японії та Північної Америки.
У компанії висловили сподівання, що вже до 2023 року у Homtruck будуть деякі функції з автономного керування. Вже у 2030 році напіввантажівка повинна досягти повної автономності.
Homtruck випускатиметься з різними варіантами живлення серед яких - метаноловий гібрид та чисто електричний.
Інформації про вартість моделі поки що немає.
Як повідомлялося, італійський автовиробник Ferrari випустить свій перший електричний спорткар уже у 2025 році.
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09 11 2021 12:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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