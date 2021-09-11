Geely представила електровантажівку - конкурента Tesla

Homtruck випускатиметься з різними варіантами живлення серед яких - метаноловий гібрид та чисто електричний

Китайська компанія Geely у понеділок, 8 листопада, представила нову електричну напіввантажівку Homtruck, яка буде конкурувати з Tesla Semi Ілона Маска.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що група комерційних автомобілів Geely, Farizon Auto, планує випустити Homtruck у 2024-му році та націлюється на продажі на міжнародних ринках Європи, Кореї, Японії та Північної Америки.

У компанії висловили сподівання, що вже до 2023 року у Homtruck будуть деякі функції з автономного керування. Вже у 2030 році напіввантажівка повинна досягти повної автономності.

Homtruck випускатиметься з різними варіантами живлення серед яких - метаноловий гібрид та чисто електричний.

Інформації про вартість моделі поки що немає.

Як повідомлялося, італійський автовиробник Ferrari випустить свій перший електричний спорткар уже у 2025 році.