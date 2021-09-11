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Geely представила електровантажівку - конкурента Tesla

Homtruck випускатиметься з різними варіантами живлення серед яких - метаноловий гібрид та чисто електричний
Китайська компанія Geely у понеділок, 8 листопада, представила нову електричну напіввантажівку Homtruck, яка буде конкурувати з Tesla Semi Ілона Маска.
Geely представила електровантажівку - конкурента Tesla Фото: Geely
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
 
Зазначається, що група комерційних автомобілів Geely, Farizon Auto, планує випустити Homtruck у 2024-му році та націлюється на продажі на міжнародних ринках Європи, Кореї, Японії та Північної Америки.
 
У компанії висловили сподівання, що вже до 2023 року у Homtruck будуть деякі функції з автономного керування. Вже у 2030 році напіввантажівка повинна досягти повної автономності.
 
Homtruck випускатиметься з різними варіантами живлення серед яких - метаноловий гібрид та чисто електричний.
 
Інформації про вартість моделі поки що немає.
 
Як повідомлялося, італійський автовиробник Ferrari випустить свій перший електричний спорткар уже у 2025 році.
 
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09 11 2021 12:16
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