До 2040 року 2/3 продажів автомобілів будуть припадати на електрокари – Bloomberg У той же час автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, на думку аналітиків, вже досягли піку своїх продажів, і їх кількість буде зменшуватися

У світі до 2040 року на електрокари припадатиме дві третини продажів всіх автомобілів.

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Про це повідомляють аналітики BloombergNEF. На думку експертів, в найближчі 20 років продажі електромобілів різко зростуть – з 3 мільйонів в 2020 році до 66 мільйонів в 2040 році. Найбільше "зелені" машини домінуватимуть в Європі та Китаї. У той же час автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, на думку аналітиків, вже досягли піку своїх продажів, і їх кількість буде зменшуватися. У BloombergNEF зазначають, що розвиток електромобілів прискорюється завдяки поліпшенню характеристик акумуляторів і їх вартості, збільшенню кількості пунктів зарядки і державній політиці, яка стимулює відмовлятися від авто з ДВЗ. Читайте також: 9 проривних технологій, які змінять розвиток людства

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