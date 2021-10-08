ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ світі до 2040 року на електрокари припадатиме дві третини продажів всіх автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До 2040 року 2/3 продажів автомобілів будуть припадати на електрокари – Bloomberg
У той же час автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, на думку аналітиків, вже досягли піку своїх продажів, і їх кількість буде зменшуватися
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляють аналітики BloombergNEF.
На думку експертів, в найближчі 20 років продажі електромобілів різко зростуть – з 3 мільйонів в 2020 році до 66 мільйонів в 2040 році. Найбільше "зелені" машини домінуватимуть в Європі та Китаї.
У той же час автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, на думку аналітиків, вже досягли піку своїх продажів, і їх кількість буде зменшуватися.
У BloombergNEF зазначають, що розвиток електромобілів прискорюється завдяки поліпшенню характеристик акумуляторів і їх вартості, збільшенню кількості пунктів зарядки і державній політиці, яка стимулює відмовлятися від авто з ДВЗ.
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