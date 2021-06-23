Гелікоптер Ingenuity здійснив восьмий і найтриваліший політ над Марсом

На даний момент не відомо, коли відбудеться дев’ятий політ

Мінігелікоптер Ingenuity Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу здійснив восьмий політ над Червоною планетою, що став найдовшим з усіх попередніх.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що під час польоту 21 червня гвинтокрил залишався у повітрі 77,4 секунди, пролетівши 160 метрів. Після цього він сів приблизно в 134 метрах від марсохода Perseverance.

Незважаючи на те, що Ingenuity спочатку був розроблений для польоту лише п'ять разів, його успіхи спонукали NASA розширити місію та експериментувати з більш амбіційними польотами. Тоді як перші польоти гвинтокрила починалися і закінчувалися у тому самому місці, яке назвали «Полем братів Райт», мінігелікоптер зараз перелітає з одного нового майданчика на інший.

На даний момент не відомо, коли відбудеться дев’ятий політ.