Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Гелікоптер Ingenuity здійснив восьмий і найтриваліший політ над Марсом

На даний момент не відомо, коли відбудеться дев’ятий політ
Мінігелікоптер Ingenuity Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу здійснив восьмий політ над Червоною планетою, що став найдовшим з усіх попередніх.
Гелікоптер Ingenuity здійснив восьмий і найтриваліший політ над Марсом Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.com.

Зазначається, що під час польоту 21 червня гвинтокрил залишався у повітрі 77,4 секунди, пролетівши 160 метрів. Після цього він сів приблизно в 134 метрах від марсохода Perseverance.

Незважаючи на те, що Ingenuity спочатку був розроблений для польоту лише п'ять разів, його успіхи спонукали NASA розширити місію та експериментувати з більш амбіційними польотами. Тоді як перші польоти гвинтокрила починалися і закінчувалися у тому самому місці, яке назвали «Полем братів Райт», мінігелікоптер зараз перелітає з одного нового майданчика на інший.

На даний момент не відомо, коли відбудеться дев’ятий політ.

Нагадаємо, що у NASA назвали мету шостого польоту мінігелікоптера на Марсі
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2021 16:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

Скільки часу піде, щоб збити небезпечний для Землі астероїд

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.