ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИНаціональне управління США з аеронавтики та дослідження космосу США (NASA) заявило, що наступного тижня планується здійснити вже шостий політ мінігелікоптера Ingenuity на Червоній планеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У NASA назвали мету шостого польоту мінігелікоптера на Марсі
Разом з тим посадка Ingenuity повинна відбутися у місці, яке літаючий апарат NASA ще не досліджував під час своїх попередніх польотів
Фото: NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.
У NASA планують, що мінігелікоптер зможе під час польоту досягти швидкості 4 метри за секунду та протриматися у повітрі впродовж близько 140 секунд.
Разом з тим посадка Ingenuity повинна відбутися у місці, яке літаючий апарат NASA ще не досліджував під час своїх попередніх польотів.
Також мінігелікоптер зробить кілька кольорових світлин, які будуть доступні на Землі наступного дня.
Зазначається, що під час шостого польоту Ingenuity, марсохід Perseverance не буде робити зображення мінігелікоптера в польоті, оскільки він готуватиметься до початку наукових місій на Червоній планеті.
Нагадаємо, що марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.
19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity. Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.
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20 05 2021 15:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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