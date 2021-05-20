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У NASA назвали мету шостого польоту мінігелікоптера на Марсі

Разом з тим посадка Ingenuity повинна відбутися у місці, яке літаючий апарат NASA ще не досліджував під час своїх попередніх польотів
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу США (NASA) заявило, що наступного тижня планується здійснити вже шостий політ мінігелікоптера Ingenuity на Червоній планеті.
У NASA назвали мету шостого польоту мінігелікоптера на Марсі Фото: NASA
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.
 
У NASA планують, що мінігелікоптер зможе під час польоту досягти швидкості 4 метри за секунду та протриматися у повітрі впродовж близько 140 секунд.
 
Разом з тим посадка Ingenuity повинна відбутися у місці, яке літаючий апарат NASA ще не досліджував під час своїх попередніх польотів.
 
Також мінігелікоптер зробить кілька кольорових світлин, які будуть доступні на Землі наступного дня.
 
Зазначається, що під час шостого польоту Ingenuity, марсохід Perseverance не буде робити зображення мінігелікоптера в польоті, оскільки він готуватиметься до початку наукових місій на Червоній планеті.
 
Нагадаємо, що марсохід Perseverance Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) прибув на Марс 18 лютого після майже 7 місяців польоту.
 
19 квітня NASA вперше в історії запустило літальний апарат на Марсі - надлегкий мінігелікоптер Ingenuity. Вертоліт вартістю 85 млн дол. став першим літальним апаратом, запущеним на іншій планеті.
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20 05 2021 15:33
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