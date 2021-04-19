Вертоліт NASA здійснив перший політ на Марсі

Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становить майже три метри

Апарат Ingenuity 1,2 метра у діаметрі та вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати у повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості. Робота Ingenuity розрахована на 31 день.

Вертоліт-дрон Ingenuity ("Винахідливість"), який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance ("Наполегливість"), у понеділок здійснив перший випробувальний політ на Червоній планеті, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підтверджено, що Ingenuity здійснив перший політ на Марсі", - йдеться у повідомленні.

Висота першого польоту, який тривав приблизно 20 секунд, становить майже три метри.

Під час польоту марсохід Perseverance ретранслював на Землю знімки й дані, отримані вертольотом-дроном.

Під час подальших польотів вертоліт планується піднімати до п'яти метрів.

Робота Ingenuity розрахована на 31 день. Під час польотів на Марсі він здійснюватиме аерофотозйомку місцевості.

Апарат Ingenuity 1,2 метра у діаметрі та вагою 1,8 кг оснащений двома камерами, здатний зависати у повітрі на 20-30 секунд для фотографування місцевості.

Марсохід Perseverance із вертольотом Ingenuity здійснив успішну посадку на поверхню Червоної планети 18 лютого.

Американська автоматична міжпланетна станція до Марсу була запущена 30 липня минулого року.

Perseverance є вже п'ятим американським марсоходом, який NASA відправило для вивчення Червоної планети.

Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) розкрило перші дані щодо погодних умов на Червоній планеті після приземлення марсоходу Perseverance у кратері Єзеро.