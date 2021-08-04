NASA розкрило перші дані про погоду на Марсі

Температура поблизу марсохода становила -20 градусів за Цельсієм після початку роботи, а вже за пів години вона впала до -25 градусів

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) розкрило перші дані щодо погодних умов на Червоній планеті після приземлення марсоходу Perseverance у кратері Єзеро.

Метеорологічна система Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA), яка знаходиться на борту Perseverance вперше включилася на 30 хвилин 19 лютого, приблизно через день після того, як сам марсохід опинився на Марсі, повідомляє "Укрінформ". Вже близько 20:25 того ж дня інженери отримали вихідні дані від MEDA.

Фото: NASA/JPL-Caltech

"Нарешті після багатьох років роботи та планування ми отримали перший звіт про дані від MEDA. Наша система надіслала перші метеорологічні дані та зображення", - зазначив головний дослідник MEDA Хосе Антоніо Родрігес-Манфреді.

Згідно з отриманими даними, температура поблизу марсохода становила -20 градусів за Цельсієм після початку роботи, а вже за пів години вона впала до -25 градусів.

Датчики також показали, що тиск на Марсі становить 718 Паскалей. Раніше астрономи вже прогнозували, що тиск на Червоні планеті в цю пору року може буди між 705 і 735 Паскалей.

Зазначається, що MEDA-датчик із радіації і пилу показав, що в Єзеро була чистіша атмосфера, ніж у кратері Гейла, який знаходиться за 3700 км від нього.

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