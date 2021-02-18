Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Космічний апарат NASA сьогодні приземлиться на Марс

Марсохід Perseverance («Наполегливість») Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) сьогодні, 18 лютого, здійснить посадку на поверхню Червоної планети.
Космічний апарат NASA сьогодні приземлиться на Марс Фото: NASA

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.

Саме приземлення відбудеться на кратер Джезеро, який розташований на Червоній планеті. Активна фаза приземлення розпочнеться вже о 21:15 за Києвом.

Поточна швидкість руху становить 76 491 км за годину.

Марсоход Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.

Слідкувати за прямою трансляцією можна тут.

Зазначається, що марсохід було запущено на ракеті-носію Atlas V ще 30 липня минулого року з космодрому у Флориді.

Сьогодні, 18 лютого, американська космічна орбітальна станція Perseverance доставить на орбіту Марса унікальний в усіх відношеннях експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU значить “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати О2 із атмосфери іншої планети.

Фото: NASA

Читайте також: До Землі сьогодні наблизиться 110-метровий астероїд

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2021 17:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.