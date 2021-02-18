Космічний апарат NASA сьогодні приземлиться на Марс
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті американського відомства.
Саме приземлення відбудеться на кратер Джезеро, який розташований на Червоній планеті. Активна фаза приземлення розпочнеться вже о 21:15 за Києвом.
Поточна швидкість руху становить 76 491 км за годину.
Марсоход Perseverance шукатиме ознаки стародавнього мікробного існування на Червоній планеті. Він також допоможе скласти характеристику клімату та геології планети і буде першою планетарною місією зі збору зразків марсіанського каменю та реголіту (зламаного каменю й пилу). У NASA планують, що місія апарату на Червоній планеті триватиме впродовж 687 днів.
Слідкувати за прямою трансляцією можна тут.
Зазначається, що марсохід було запущено на ракеті-носію Atlas V ще 30 липня минулого року з космодрому у Флориді.
Сьогодні, 18 лютого, американська космічна орбітальна станція Perseverance доставить на орбіту Марса унікальний в усіх відношеннях експериментальний прилад - “MOXIE” Mars Oxygen ISRU Experiment (Марсіанський кисень, абревіатура ISRU значить “In situ”, тобто кисень, продукований “на місці”), що вперше спробує отримати О2 із атмосфери іншої планети.
Фото: NASA
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