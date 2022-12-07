Гелікоптер NASA встановив рекорд у висоті під час польоту на Марсі

Маленький гелікоптер NASA Ingenuity здійснив 35 політ на Марсі та встановив новий рекорд.

Про це повідомляє Space.com.

Апарат вагою 1,8 кілограма зміг злетіти на висоту 14 метрів над поверхнею Червоної планети.

Попередній рекорд маленького гелікоптера було встановлено та тримався під час трьох попередніх польотів, тоді він піднявся на висоту 12 метрів.

Ingenuity прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, який здійснив посадку в кратері Єзеро у лютому 2021 року. Незабаром гелікоптер відокремився від дна марсохода і розпочав політну кампанію, яка продемонструвала можливість польотів у розрідженій марсіанській атмосфері.

Початковий етап демонстрації технології тривав менше місяця і складався лише з п'яти польотів. Але потім NASA розширило та продовжило місію Ingenuity, до його поточних завдань належать розширення можливостей польоту на Марсі та розвідка для Perseverance.

Раніше марсохід Perseverance за допомогою своєї роботизованої руки зробив селфі на Червоній планеті, на яке потрапив і Ingenuity. На момент знімку ровер знаходився на відстані чотирьох метрів від вертольота.

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