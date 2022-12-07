Матеріали:
Теми:

Гелікоптер NASA встановив рекорд у висоті під час польоту на Марсі

07 грудня 2022, 13:44
Гелікоптер NASA встановив рекорд у висоті під час польоту на Марсі
Джерело: space.com
Маленький гелікоптер NASA Ingenuity здійснив 35 політ на Марсі та встановив новий рекорд.

Про це повідомляє Space.com.

Апарат вагою 1,8 кілограма зміг злетіти на висоту 14 метрів над поверхнею Червоної планети.

Попередній рекорд маленького гелікоптера було встановлено та тримався під час трьох попередніх польотів, тоді він піднявся на висоту 12 метрів.

Ingenuity прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance, який здійснив посадку в кратері Єзеро у лютому 2021 року. Незабаром гелікоптер відокремився від дна марсохода і розпочав політну кампанію, яка продемонструвала можливість польотів у розрідженій марсіанській атмосфері.

Початковий етап демонстрації технології тривав менше місяця і складався лише з п'яти польотів. Але потім NASA розширило та продовжило місію Ingenuity, до його поточних завдань належать розширення можливостей польоту на Марсі та розвідка для Perseverance.

Раніше марсохід Perseverance за допомогою своєї роботизованої руки зробив селфі на Червоній планеті, на яке потрапив і Ingenuity. На момент знімку ровер знаходився на відстані чотирьох метрів від вертольота.

Раніше повідомлялось, що США представили новітній бомбардувальник-невидимку.

NASAМарсгелікоптер

Останні матеріали

Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Нестача боєприпасів, уроки від повітряних атак та нескінченний наступ росіян на Бахмут – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 12:34
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити
Полювання на відьом – хейт середньовіччя. Як би не спалити "Пташку" у тому ж багатті
Дмитро Редько – 07 грудня 2022, 09:32
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують
Cуспільство
путінські пропагандони вимагають у населення грошей через невдачі на війні. Та, як звичайно, погрожують "кузькіною мамою" світу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 грудня 2022, 08:55
Корупція та прагнення генералів до традиційних
Технології
Корупція та прагнення генералів до традиційних "радянських стандартів" поховали російські повітряні сили. Повітряна війна, частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 06 грудня 2022, 12:55
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють –
Технології
росія та Україна ведуть першу повномасштабну війну безпілотників. Санкції діють – "орланів" поменшало – The Washington Post
06 грудня 2022, 11:52
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Технології
Пентагон планує суттєве розширення військових навчань для України. Та до чого тут Елвіс Преслі – The Washington Post і Марк Гертлінг
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 14:59
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Російський мільярдер продає війну путіна cуспільству. Як Юрій Ковальчук допомагає давньому товаришу путіну – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 10:24
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Cуспільство
Титанічна оборона українців в районі Бахмута і просування на схід в районі Куп’янська – Том Купер
Переклад iPress – 05 грудня 2022, 07:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється