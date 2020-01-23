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General Motors представила безпілотний шаттл

"Безпілотний шаттл Cruise Origin побудований на абсолютно новій електричній платформі General Motors"
Компанія Cruise, що належить General Motors, представила безпілотний шаттл Origin.
General Motors представила безпілотний шаттл ukrinform.ua

Про це повідомляє портал Motor, передає УКРІНФОРМ.

"Безпілотний шаттл Cruise Origin побудований на абсолютно новій електричній платформі General Motors", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, у шаттлі встановлено набір сенсорів і камер, які можуть відстежувати переміщення відразу декількох людей і інших об'єктів, в тому числі в цілковитій темряві, під час дощу або снігопаду.

Бортова електроніка безпілотника оновлюється «по повітрю», а значить, транспортні компанії можуть знизити свої витрати.

Машина розрахована на понад 1,5 мільйона кілометрів пробігу.

Нагадаємо, що General Motors випустить електропікап під назвою "Хаммер", який надійде у продаж на початку 2022 року.

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23 01 2020 14:20
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