Компанія Cruise, що належить General Motors, представила безпілотний шаттл Origin.

Про це повідомляє портал Motor, передає УКРІНФОРМ.

"Безпілотний шаттл Cruise Origin побудований на абсолютно новій електричній платформі General Motors", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, у шаттлі встановлено набір сенсорів і камер, які можуть відстежувати переміщення відразу декількох людей і інших об'єктів, в тому числі в цілковитій темряві, під час дощу або снігопаду.

Бортова електроніка безпілотника оновлюється «по повітрю», а значить, транспортні компанії можуть знизити свої витрати.

Машина розрахована на понад 1,5 мільйона кілометрів пробігу.

Нагадаємо, що General Motors випустить електропікап під назвою "Хаммер", який надійде у продаж на початку 2022 року.