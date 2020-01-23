ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Cruise, що належить General Motors, представила безпілотний шаттл Origin.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
General Motors представила безпілотний шаттл
"Безпілотний шаттл Cruise Origin побудований на абсолютно новій електричній платформі General Motors"
ukrinform.ua
Про це повідомляє портал Motor, передає УКРІНФОРМ.
"Безпілотний шаттл Cruise Origin побудований на абсолютно новій електричній платформі General Motors", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, у шаттлі встановлено набір сенсорів і камер, які можуть відстежувати переміщення відразу декількох людей і інших об'єктів, в тому числі в цілковитій темряві, під час дощу або снігопаду.
Бортова електроніка безпілотника оновлюється «по повітрю», а значить, транспортні компанії можуть знизити свої витрати.
Машина розрахована на понад 1,5 мільйона кілометрів пробігу.
Нагадаємо, що General Motors випустить електропікап під назвою "Хаммер", який надійде у продаж на початку 2022 року.
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