General Motors відродить "Хаммер" у вигляді електропікапу — ЗМІ
Про це повідомляє The Wall Street Journal,передає УКРІНФОРМ.
Реклама бренду за участю американського баскетболіста Леброна Джеймса може з’явитися вже наступного місяця.
Раніше повідомлялося, що наприкінці 2021 року GM на своєму заводі у Детройті планує створити нову групу електропікапів та інших типів авто, зокрема позашляховиків. Ішлося також про те, що автовиробник розглядає можливість присвоєння давнього бренду "Хаммер" котромусь із цих автомобілів.
GM відмовився від назви "Хаммер" у 2010 році, коли, вийшовши зі стану банкрутства, був змушений позбутися деяких брендів. Популярний свого часу позашляховик "Хаммер" був, однак, неекономним щодо споживання пального.
Нова модель, імовірно, буде схожа на пікапи «Джип» і розрахована на любителів їзди по бездоріжжю. Це буде перший електромобіль серед пікапів та позашляховиків GM.
Нагадаємо, що за підсумками 2019 року німецькі автовиробники скоротили обсяги свого виробництва на рекордні 9% до мінімального за останні 23 роки рівня.
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