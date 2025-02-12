Генерального інспектора USAID звільнили наступного дня після критики Трампа

Про це йому повідомили електронною поштою і не вказали причини.

Генеральний інспектор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відправлений у відставку вже наступного дня після того, як його відомство опублікувало доповідь з критикою дій адміністрації президента США щодо ліквідації агентства

Про це повідомляє телеканал CNN.

Видання пише, що заступник директора Управління кадрів президента США повідомив Полу Мартіну електронною поштою, що його повноваження генерального інспектора USAID "припинено, рішення набуває чинності негайно".

Представник Управління генерального інспектора USAID підтвердив звільнення Мартіна і додав, що причина його звільнення не вказана.

Хоча відповідно до закону адміністрація повинна за 30 днів повідомити Конгрес про звільнення генерального інспектора та вказати конкретні причини звільнення інспекторів.

Мартін був генеральним інспектором з грудня 2023 року.

Поприр те, що президент США Дональд Трамп звільнив генеральних інспекторів з більш ніж 12 федеральних агентств протягом свого першого тижня перебування на посаді, наглядовий орган USAID залишився на місці.

Генеральний інспектор проводить розслідування і перевірки будь-яких потенційних посадових злочинів, шахрайства, розтрат або зловживань з боку державного агентства або його персоналу і випускає звіти та рекомендації.

Також робитники Управління генерального інспектора USAID були проінформовані про те, що вони більше не мають доступу до їхнього фізичного офісного приміщення.

Адміністрація Трампа закрила будівлю штаб-квартири USAID у Вашингтоні минулого тижня, персоналу офісу наглядового органу, як і раніше, дозволялося працювати особисто в тій самій будівлі до вівторка.

В понеділок Генеральний інспектор USAID опублікував доповідь, де написав, що скорочення адміністрацією Трампа персоналу USAID і масштабне заморожування іноземної допомоги ускладнили відстеження і реагування на потенційне нецільове використання 8,2 млрд доларів гумдопомоги, яка фінансується коштом американських платників податків.

Після того, як Трамп став президентом - його адміністрація зробила агресивні кроки з ліквідації USAID.

Спочатку відправила у відпустку тисячі співробітників USAID, які працюють за прямим наймом і звільнила десятки підрядників, які працюють в агентстві.

Минулої п'ятниці федеральний суддя заблокував ці плани та зупинив прискорену депортацію співробітників з країн по всьому світу.