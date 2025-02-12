Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Генерального інспектора USAID звільнили наступного дня після критики Трампа

12 лютого 2025, 11:39
Генерального інспектора USAID звільнили наступного дня після критики Трампа
Фото: informburo.kz
Про це йому повідомили електронною поштою і не вказали причини.

Генеральний інспектор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) відправлений у відставку вже наступного дня після того, як його відомство опублікувало доповідь з критикою дій адміністрації президента США щодо ліквідації агентства

Про це повідомляє телеканал CNN.

Видання пише, що заступник директора Управління кадрів президента США повідомив Полу Мартіну електронною поштою, що його повноваження генерального інспектора USAID "припинено, рішення набуває чинності негайно".

Представник Управління генерального інспектора USAID підтвердив звільнення Мартіна і додав, що причина його звільнення не вказана. 

Хоча відповідно до закону адміністрація повинна за 30 днів повідомити Конгрес про звільнення генерального інспектора та вказати конкретні причини звільнення інспекторів.

Мартін був генеральним інспектором з грудня 2023 року. 

Поприр те, що президент США Дональд Трамп звільнив генеральних інспекторів з більш ніж 12 федеральних агентств протягом свого першого тижня перебування на посаді, наглядовий орган USAID залишився на місці.

Генеральний інспектор проводить розслідування і перевірки будь-яких потенційних посадових злочинів, шахрайства, розтрат або зловживань з боку державного агентства або його персоналу і випускає звіти та рекомендації.

Також робитники Управління генерального інспектора USAID були проінформовані про те, що вони більше не мають доступу до їхнього фізичного офісного приміщення.

Адміністрація Трампа закрила будівлю штаб-квартири USAID у Вашингтоні минулого тижня, персоналу офісу наглядового органу, як і раніше, дозволялося працювати особисто в тій самій будівлі до вівторка.

В понеділок Генеральний інспектор USAID опублікував доповідь, де написав, що скорочення адміністрацією Трампа персоналу USAID і масштабне заморожування іноземної допомоги ускладнили відстеження і реагування на потенційне нецільове використання 8,2 млрд доларів гумдопомоги, яка фінансується коштом американських платників податків.

Після того, як Трамп став президентом - його адміністрація зробила агресивні кроки з ліквідації USAID. 

Спочатку відправила у відпустку тисячі співробітників USAID, які працюють за прямим наймом і звільнила десятки підрядників, які працюють в агентстві. 

Минулої п'ятниці федеральний суддя заблокував ці плани та зупинив прискорену депортацію співробітників з країн по всьому світу.

Нагадаємо, український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID)  отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

Через припинення діяльності американського Агентства з міжнародного розвитку USAID фінансування втратили незалежні ЗМІ в Україні.

 

 

СШАДональд ТрампUSAID

Останні матеріали

Найслабша зимова кампанія Москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія Москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Технології
Війна мікросхем. США та Європі слід об'єднати зусилля, щоб перемогти Китай – CEPA
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 08:48
Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Бізнес & Фінанси
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 12:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється