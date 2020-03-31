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Genesis представив новий люксовий седан

"Очікувалося, що Genesis представить свій седан 2021 G80, на вже скасованому автосалоні у Нью-Йорку у квітні. Проте, компанія представила його онлайн перед запланованих продажів у другому півріччі цього року"
Genesis Motor, що є суббрендом південнокорейської компанії Hyundai, представила новий седан 2021 Genesis G80.
Genesis представив новий люксовий седан Фото: Genesis

Про це повідомляє Fox News, передає УКРІНФОРМ.

"Очікувалося, що Genesis представить свій седан 2021 G80, на вже скасованому автосалоні у Нью-Йорку у квітні. Проте, компанія представила його онлайн перед запланованих продажів у другому півріччі цього року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Fox News, всередині люксового седану вбудовані елементи з деревини з відкритими порами й шкіряної обробки.

Також в автомобілі знаходиться 37-сантиметровий сенсорний екран.

Майбутні покупці зможуть обрати між двома версіями двигунів: або двигун V4 з потужністю 300 кінських сил, або V6 зі 375 кінськими силами.

Зазначається, що нині стартова ціна 2021 Genesis G80 невідома, проте попередня версія коштувала від 43 575 доларів США.

Нагадаємо, що через поширення коронавіруса, європейські автовиробники припиняють своє виробництво.

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31 03 2020 12:40
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