Генпрокуратура підготувала звинувачувальний акт у справі перестрілки в Княжичах

Генпрокуратура України завершила досудове розслідування перестрілки в Княжичах, в результаті якої загинули п'ятеро співробітників поліції.

Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні скерували процесуальному керівнику для вирішення питання про його затвердження. Про це повідомляє LB.ua.

П'ятьох підозрюваних ознайомили з матеріалами справи: трьом з них загрожує по 15 років ув'язнення, ще двом - довічний термін.

Розслідування встановило, що керівники кількох підрозділів Національної поліції в Києві "незаконно і безпідставно організували, а окремі з них забезпечили" застосування вогнепальної зброї на ураження людей. В результаті перестрілки загинули чотири людини, пошкоджено службові автомобілі та інше майно поліції. Сума матеріального збитку у справі перевищує 3 млн гривень.

Дії п'яти підозрюваних кваліфіковано за статтями про перевищення влади, замах на умисне вбивство, організацію умисного вбивства.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.