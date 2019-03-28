Генпрокуратура підготувала звинувачувальний акт у справі перестрілки в Княжичах
Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні скерували процесуальному керівнику для вирішення питання про його затвердження. Про це повідомляє LB.ua.
П'ятьох підозрюваних ознайомили з матеріалами справи: трьом з них загрожує по 15 років ув'язнення, ще двом - довічний термін.
Розслідування встановило, що керівники кількох підрозділів Національної поліції в Києві "незаконно і безпідставно організували, а окремі з них забезпечили" застосування вогнепальної зброї на ураження людей. В результаті перестрілки загинули чотири людини, пошкоджено службові автомобілі та інше майно поліції. Сума матеріального збитку у справі перевищує 3 млн гривень.
Дії п'яти підозрюваних кваліфіковано за статтями про перевищення влади, замах на умисне вбивство, організацію умисного вбивства.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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