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ПОЛІТИКА

Війна в Україні може спричинити глобальну дестабілізацію – Гутерріш

14 травня 2025, 19:44
Війна в Україні може спричинити глобальну дестабілізацію – Гутерріш
Фото: з вільних джерел
Глава ООН попередив про можливий "хаос", якщо не буде досягнуто миру з повагою до територіальної цілісності України.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш попередив, що відсутність справедливого миру в Україні може мати катастрофічні наслідки.

Про це повідомляє Sky News.

Глава ООН попередив про можливий "хаос", якщо не буде досягнуто миру з повагою до територіальної цілісності України.

Гутерріш попередив, що нездатність досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності України підірве міжнародне право і спричинить хаос у всьому світі.

"У такий момент надзвичайно важливо, щоб міжнародне право взяло гору.. В іншому випадку ми прокладаємо шлях до хаосу в усьому світі", - сказав він.

Європейські лідери, Дональд Трамп і Володимир Зеленський домовились про перемир’я з 12 травня, однак путін відмовився й натомість запропонував поновити переговори 15 травня в Стамбулі. Зеленський готовий до діалогу лише після припинення вогню. Туреччина погодилась бути посередником.

Дональд Трамп заявив, що навряд чи відвідає Туреччину 15 травня для участі в мирних переговорах між росією та Україною, заявивши, що поїде до Об'єднаних Арабських Еміратів, як і планував.

Раніше Clash Report процитувало слова Трампа, який заявив, що "навіть щільний графік не завадить йому зустрітися з лідером рф владіміром путіним, щоб врятувати життя". Згодом Трамп додав, що путін хотів би, аби він був присутній на потенційних мирних переговорах у Туреччині "і це все ще можливо".

війнаООНАнтоніу Гутерріш

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