Генсек ООН заявив, що зберігає нейтралітет у питанні Венесуели Він пояснив, що таким чином намагається зберегти довіру до пропозиції ООН про посередництво, щоб мати можливість допомогти знайти політичне вирішення кризи

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що контактує з усіма сторонами протистояння у Венесуелі, але ООН не буде підтримувати жодну з них.

Антоніу Гуттеріш Фото: rbc.ua

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