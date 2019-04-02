Генсек ООН заявив, що зберігає нейтралітет у питанні Венесуели
Гутерреш додав, що "стежить за розвитком ситуації у Венесуелі з "великою стурбованістю", інформує "Радіо Свобода".
Нагадаємо, що 23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на фоні конституційної та економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.
Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.
Гуайдо підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент та 19 країн Європейського союзу.
В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції.
Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.
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