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Герасимов каже, що українці у першому турі зламали плани Кремля

"Коли ми говоримо про перший тур виборів, ми задоволені результатом"
Голова фракції БПП у Верховній Раді Артур Герасимов заявляє, що українці своїм голосуванням у першому турі не допустили сценарію Кремля.
Герасимов каже, що українці у першому турі зламали плани Кремля Фото: hyser.com

"Коли ми говоримо про перший тур виборів, ми задоволені результатом. Тому що був зроблений перший, але надважливий крок по зламу планів Кремля", - сказав Герасимов в ефіру програми "Свобода слова" на ICTV ввечері 1 квітня.

Під час передвиборчої кампанії і під час голосування, і під час обговорення результатів голосування "багато людей стидливо обминали тему російської агресії", додав він.

"Вони говорили про що завгодно, окрім російської агресії. Але вона нікуди не ділася. Вони, Кремль, досі убивають наших хлопців, вони досі стріляють, їх зброя досі працює проти нас. І тепер нам треба зробити ще один надважливий крок, щоб повністю поламати плани Кремля 21 квітня", - сказав Герасимов.

Він звернувся до українців, щоб було "повне єднання", щоб "не допустити виконання планів Кремля в дії".

"Давайте бути пильними, бо кількість бруду, яка зараз виллється (на Порошенка – ред.), буде ще більшою. Бо перший тур це не була довіра до іншого кандидата, який вийшов до другого туру. Це було попередження українській владі. Але одночасно це була навіть не жовта, це була червона картка українській опозиції, яка програла вибори несистемному кандидату", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, у Росії готують заяву, про "невизнання підсумків виборів президента України".

Президент Петро Порошенко подякував виборцям за підтримку в першому турі президентських виборів і висловив надію на значне зростання підтримки під час голосування 21 квітня. За його словами, "зламали Росії сценарій першого туру, зламаємо і другого".

 
 
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02 04 2019 10:44
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