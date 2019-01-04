У Росії готують заяву про "невизнання виборів президента України"
"На Раді Думи сьогодні розглядатимемо заяву про невизнання виборів. Ми її схвалили на комітеті, рекомендуємо ухвалити, справа за Радою. У першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть у Росії - 5-6 мільйонів осіб, тобто третина від усіх, хто проголосував. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас", - повідомляє ТАСС з посиланням на голову Комітет Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова.
У Росії кажуть, що попри це готові співпрацювати з Україною за однієї умови, якщо українці не переоберуть Петра Порошенка. "Якщо буде Порошенко - яка може бути співпраця? Він прямо заявляє, що продовжить курс на русофобську лінію і відвоювання територій. Для Росії він давно неугодний", - сказав російський політик.
31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.
ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".
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