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У Росії готують заяву про "невизнання виборів президента України"

Заяву схвалили на комітеті
У Росії готують заяву, про "невизнання підсумків виборів президента України".
У Росії готують заяву про "невизнання виборів президента України" Фото: ria.ru

"На Раді Думи сьогодні розглядатимемо заяву про невизнання виборів. Ми її схвалили на комітеті, рекомендуємо ухвалити, справа за Радою. У першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть у Росії - 5-6 мільйонів осіб, тобто третина від усіх, хто проголосував. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас", -  повідомляє ТАСС з посиланням на голову Комітет Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова. 

У Росії кажуть, що попри це готові співпрацювати з Україною за однієї умови, якщо українці не переоберуть Петра Порошенка. "Якщо буде Порошенко - яка може бути співпраця? Він прямо заявляє, що продовжить курс на русофобську лінію і відвоювання територій. Для Росії він давно неугодний", - сказав російський політик. 

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.

ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати".

 

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01 04 2019 11:06
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