У Росії готують заяву про "невизнання виборів президента України"

У Росії готують заяву, про "невизнання підсумків виборів президента України".

"На Раді Думи сьогодні розглядатимемо заяву про невизнання виборів. Ми її схвалили на комітеті, рекомендуємо ухвалити, справа за Радою. У першому турі були відрізані від голосування весь південний схід, Донбас і ті українці, які живуть у Росії - 5-6 мільйонів осіб, тобто третина від усіх, хто проголосував. Це вже підстава для того, щоб не визнавати ці вибори легітимними для нас", - повідомляє ТАСС з посиланням на голову Комітет Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова.

У Росії кажуть, що попри це готові співпрацювати з Україною за однієї умови, якщо українці не переоберуть Петра Порошенка. "Якщо буде Порошенко - яка може бути співпраця? Він прямо заявляє, що продовжить курс на русофобську лінію і відвоювання територій. Для Росії він давно неугодний", - сказав російський політик.

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.

ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.