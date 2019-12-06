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Герус вибачився за свою заяву, що "про зниження тарифів Зеленський жартував"

"Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами"
Представник президента України Володимира Зеленського у Кабінеті міністрів Андрій Герус вибачився за свою заяву, яку він зробив в інтерв'ю про те, що насправді Зеленський перед виборами не обіцяв знизити тарифи, а лише жартував про це.
Герус вибачився за свою заяву, що "про зниження тарифів Зеленський жартував" Андрій Герус. Фото: rbc.ua

"Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів", - зазначив Герус у Facebook.

За його словами, Зеленський вже двічі збирав наради щодо можливості зниження тарифів в Україні. Наразі робота над цим триває, адже зниження тарифів не має спричинити девальвації гривні, інфляції чи економічної кризи.

"Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент та нові закони", - додав Герус.

Він зазначив, що зниження тарифів для населення в Україні можна досягти, збільшивши обсяги видобутку газу, демонополізувавши енергетичні ринки, провівши енергоефективні заходи. Також команда Зеленського працює над тим, аби стримувати зростання тарифів на електроенергію та газ.

Нагадаємо, що в інтерв’ю журналістам Bihus.Info Герус заявив, що напередодні виборів "Зеленський жартував про тарифи, що вони високі, жартував про "Роттердам+", що це несправедливо, і що це корупційна формула, але обіцянок ніяких не давав".

"Звичайно, що люди навіть десь там у напівнатяках бачать те, що вони хочуть бачити", - додав Герус.

Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що тарифи в Україні можна знизити, виключивши з їхньої собівартості "корупційну складову". Зокрема, тоді ще кандидат у президенти мав на увазі формулу розрахунку собівартості електроенергії "Роттердам+".

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12 06 2019 17:19
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