Герус вибачився за свою заяву, що "про зниження тарифів Зеленський жартував"
"Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів", - зазначив Герус у Facebook.
За його словами, Зеленський вже двічі збирав наради щодо можливості зниження тарифів в Україні. Наразі робота над цим триває, адже зниження тарифів не має спричинити девальвації гривні, інфляції чи економічної кризи.
"Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент та нові закони", - додав Герус.
Він зазначив, що зниження тарифів для населення в Україні можна досягти, збільшивши обсяги видобутку газу, демонополізувавши енергетичні ринки, провівши енергоефективні заходи. Також команда Зеленського працює над тим, аби стримувати зростання тарифів на електроенергію та газ.
Нагадаємо, що в інтерв’ю журналістам Bihus.Info Герус заявив, що напередодні виборів "Зеленський жартував про тарифи, що вони високі, жартував про "Роттердам+", що це несправедливо, і що це корупційна формула, але обіцянок ніяких не давав".
"Звичайно, що люди навіть десь там у напівнатяках бачать те, що вони хочуть бачити", - додав Герус.
Під час виборчої кампанії Володимир Зеленський заявляв, що тарифи в Україні можна знизити, виключивши з їхньої собівартості "корупційну складову". Зокрема, тоді ще кандидат у президенти мав на увазі формулу розрахунку собівартості електроенергії "Роттердам+".
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