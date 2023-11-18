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ПОЛІТИКА

Гіркін зібрався балотуватися в президенти рф

18 листопада 2023, 19:19
Гіркін зібрався балотуватися в президенти рф
Ігор Гіркін. Фото: m.newsru.com
Про це Ігор Стрєлков-Гіркін повідомив у листі із СІЗО. З'явилася вже і передвиборча агітація у вигляді плакатів.

Ігор Гіркін-Стрєлков заявив про самовисування себе кандидатом у президенти на виборах 2024 року, повідомляють російські пабліки і ЗМІ.

Про це він повідомив у листі із СІЗО, який на пресконференції на підтримку Стрєлкова зачитав співголова Російського руху за Стрєлкова (РДС) Олег Нельзін. З'явилася й передвиборча агітація у вигляді плакатів. 

Нагадаємо, 21 липня суд відправив Ігоря Гіркіна під арешт до 18 вересня за звинуваченням у закликах до здійснення екстремістської діяльності. Він сидить у СІЗО Лєфортово.

У вересні Міщанський суд москви продовжив термін арешту  Гіркіна ще на три місяці.

гіркінВибори рф

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