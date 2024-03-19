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ПОЛІТИКА

Ердоган привітав путіна з перемогою і пропонує Туреччину як посередника у переговорах з Україною

19 березня 2024, 12:20
Ердоган привітав путіна з перемогою і пропонує Туреччину як посередника у переговорах з Україною
Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Фото: AP
Туреччина підтримує територіальну цілісність України й надала їй військову та політичну підтримку, але також зберігає теплі відносини з росією і виступає проти санкцій щодо неї.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав правителя росії владіміра путіна з перемогою на президентських "виборах" і заявив про готовність Анкари відіграти роль у мирних переговорах щодо України.

Про це повідомила канцелярія турецького президента.

Згідно з повідомленням канцелярії, "Ердоган привітав президента путіна з перемогою на виборах". 

"Президент Ердоган заявив, що він вірить у те, що позитивний курс у турецько-російських відносинах у новому періоді продовжить посилюватися, і висловив готовність Туреччини відігравати будь-яку сприятливу роль у поверненні за стіл переговорів щодо України", – йдеться у повідомленні канцелярії.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України й надала їй військову та політичну підтримку, але також зберігає теплі відносини з росією і виступає проти санкцій щодо неї.

Країни Заходу розкритикували проведення "виборів" у росії за брак прозорості і відсутність умов демократичних свобод. Вони також засудили рф за проведення голосування на окупованих нею територіях України, Молдови та Грузії.

Як пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, і з точки зору демократії, 87% перемога владіміра путіна на "виборах" у рф цими вихідними була пародією, яка має значення лише як визначальний розділ у трагічній історії втрачених можливостей і руйнувань, на які перетворилися 24 роки його правління. Проте судити російські вибори за стандартами ліберальної демократії сьогодні є небезпечним самообманом.

війнаТуреччинаПутінЕрдоганВибори рф

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