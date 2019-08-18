Глава британського Генштабу застеріг світ від російських кіберманіпуляцій

Нік Картер вважає, що РФ намагається розширити зону свого впливу в Африці

Глава Генштабу Великої Британії генерал Нік Картер вважає, що загроза з боку Росії матеріалізувалася швидше і яскравіше, ніж британська влада припускала 2015 року, коли був опублікований останній докладний звіт з питань оборони.

Картер вважає, що Росія "дуже вправна у використанні можливостей, які дуже легко заперечувати" і в "маніпулюванні інформаційним середовищем та у викладі своєї версії правди", повідомляє LB.ua.

"Я думаю, що вони також розумні, щоб змусити інші країни відчути, що Росія, можливо, більш вигідний союзник або більш правильна ставка в плані їхньої підтримки, ніж Захід", - зазначив Картер.

Глава Генштабу вважає, що західні країни мають розробити досконаліші методи захисту, зокрема, Заходу необхідно вкладати більше коштів у контррозвідку.

На думку Картера, Велика Британія має посилити свою присутність в Африці, щоб не дозволити Росії взяти деякі регіони під свій контроль. "Росія намагається розширити зону свого впливу й на деякі частини Африки", - наголосив він. Картер сподівається, що британські місії, націлені на надання військової допомоги, допоможуть країнам, що розвиваються стати "більш орієнтованими на Захід, ніж, можливо, на групу Вагнера".

Нагадаємо, що засновник міжнародної групи цивільних журналістів Bellingcat Еліот Гіґґінс заявив, що Російська Федерація, найімовірніше, стоїть за кібератаками на поштові адреси співробітників групи.