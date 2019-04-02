Глава Херсонської облради заявив про готовність покинути пост через справу Гандзюк

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

Про це Мангер повідомив в ефірі "Громадського". На запитання ведучого, чи готовий Мангер піти з посади, якщо соціальний тиск у справі Гандзюк буде тривати, він сказав: "На сьогодні голова облради обирається за (рішенням) кількості депутатів, присутніх в обласній раді, так? Якщо у депутатів буде таке бажання (відсторонити від посади), то є процедура ... і я завжди підкорююсь закону".

Мангер додав, що припинив членство в партії "Батьківщина" на час розслідування вбивства Катерини Гандзюк, щоб "припинити всі спекуляції".

Також він прокоментував свої зв'язки з Олексієм Левіним, якого підозрюють в організації нападу на Гандзюк.

"Пан Левін є помічником депутата пана Ставицького, це депутат облради. Я з ним спілкувався виключно як з помічником депутата, на цьому крапка. Пані Катерину я особисто не знав, ми з нею ніколи не спілкувалися, взагалі ніде не перетиналися з нею ...", - наголосив Мангер.

Нагадаємо, 28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".